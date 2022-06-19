TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Süper Lig'de sezonu 57 puanla 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'de sezonu 57 puanla 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Kırmızı-siyahlılar ligin bitişinin ardından teknik direktör Volkan Demirel ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.
İstanbul ekibi geçtiğimiz günlerde İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
SEMİH KAYA İLE ANLAŞMAYA VARILDI
43 yaşındaki Pirlo, Galatasaraylı futbolcuyu takımına kazandırmaya hazırlanıyor.
Ajansspor'un haberine göre Kırmızı-siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Galatasaray geçen sezon devre arasında Malatyaspor'dan kadrosuna katmıştı.
6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz sarı-kırmızılı takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi.
RESMİ İMZA ÇOK YAKINDA
Semih Kaya, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak.
Karagümrük, 31 yaşındaki stoper ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın yeni yönetimiyle bir görüşme yaptıktan sonra Karagümrük ile resmi sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.
G.SARAY İLE 13 KUPA KAZANDI
Petkimspor, Aliağa Belediyesi ve Altay altyapılarında da forma giyen Semih Kaya, kariyerinin zirvesini Galatasaray'da geçirdiği ilk döneminde yaşamıştı.
Defans oyuncusu Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor formaları da giydi.
Galatasaray ile 5 lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 kez de Süper kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli savunmacı, Sparta Prag formasıyla da Çek kupasının sahibi oldu.
3 MAÇTA OYNADI
Güncel pisaya değeri 400 bin Euro olan Semih Kaya geride kalan sezonda Galatasaray formasını 3 maçta giyme fırsatı buldu.
Kariyerinde 23 kez de A Milli formayı terleten Semih bu maçlarda 2 de asist yaptı.