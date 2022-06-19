Haberler Fatih Karagümrük TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Son dakika transfer haberleri... Fatih Karagümrük'te İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo göreve geldikten sonra transfer çalışmaları hızlanmış durumda. İstanbul ekibinin son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu ile anlaştığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 17:36 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 17:42
TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Süper Lig'de sezonu 57 puanla 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Kırmızı-siyahlılar ligin bitişinin ardından teknik direktör Volkan Demirel ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

İstanbul ekibi geçtiğimiz günlerde İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

SEMİH KAYA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

43 yaşındaki Pirlo, Galatasaraylı futbolcuyu takımına kazandırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Ajansspor'un haberine göre Kırmızı-siyahlılar Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.


TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Galatasaray geçen sezon devre arasında Malatyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

6 aylık sözleşme imzalanan Semih Kaya'ya henüz sarı-kırmızılı takımdan yeni bir kontrat teklifi gelmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

RESMİ İMZA ÇOK YAKINDA

Semih Kaya, 1 Temmuz'da resmi olarak bonservisini eline alacak.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Karagümrük, 31 yaşındaki stoper ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Galatasaray ile 5 lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 kez de Süper kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli savunmacı, Sparta Prag formasıyla da Çek kupasının sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

3 MAÇTA OYNADI

Güncel pisaya değeri 400 bin Euro olan Semih Kaya geride kalan sezonda Galatasaray formasını 3 maçta giyme fırsatı buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Andrea Pirlo Galatasaraylı futbolcuyu transfer ediyor! Bedelsiz...

Kariyerinde 23 kez de A Milli formayı terleten Semih bu maçlarda 2 de asist yaptı.

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