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Juve’den Cuadrado iddiası

Teknik direktörlüğe Pirlo'yu getiren Karagümrük, transferde de büyük oynuyor. İtalyan basını, kırmızı-siyahlıların, Pirlo'nun eski takımı Juventus'tan Kolombiyalı yıldız Cuadrado'yla ilgilendiğini öne sürdü.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Juve’den Cuadrado iddiası
Teknik direktörlüğe Pirlo'yu getiren Karagümrük, transferde de büyük oynuyor. İtalyan basını, kırmızı-siyahlıların, Pirlo'nun eski takımı Juventus'tan Kolombiyalı yıldız Cuadrado'yla ilgilendiğini öne sürdü. Kontratının son yılındaki 34 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, geçen sezon 45 maçta 5 gol, 7 asist yaptı.
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