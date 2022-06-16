Juve’den Cuadrado iddiası

Teknik direktörlüğe Pirlo'yu getiren Karagümrük, transferde de büyük oynuyor. İtalyan basını, kırmızı-siyahlıların, Pirlo'nun eski takımı Juventus'tan Kolombiyalı yıldız Cuadrado'yla ilgilendiğini öne sürdü.
Teknikdirektörlüğe Pirlo'yu getiren Karagümrük, transferde de büyük oynuyor. İtalyan basını, kırmızı-siyahlıların, Pirlo'nun eski takımı Juventus'tan Kolombiyalı yıldız Cuadrado'yla ilgilendiğini öne sürdü. Kontratının son yılındaki 34 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, geçen sezon 45 maçta 5 gol, 7 asist yaptı.