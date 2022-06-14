Haberler Fatih Karagümrük Pirlo: Başlamak için sabırsızlanıyorum

Pirlo: Başlamak için sabırsızlanıyorum

Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Pirlo'ya imza töreni düzenledi. 1 yıllık imza atan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok fazla takımla temasım vardı ama Karagümrük'ün varmak istediği yer ilgimi çekti. Çünkü ben de oraya varmak, bu yolda yürümek istiyorum." dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Pirlo: Başlamak için sabırsızlanıyorum
Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Pirlo'ya imza töreni düzenledi. 1 yıllık imza atan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok fazla takımla temasım vardı ama Karagümrük'ün varmak istediği yer ilgimi çekti. Çünkü ben de oraya varmak, bu yolda yürümek istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok önemli takımlarda oynadım ve futbol dünyasında önemli ilişkilerim var, gerekirse bu ilişkileri kullanacağım" dedi.
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