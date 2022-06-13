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Andrea Pirlo Fatih Karagümrük'e imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo için imza töreni düzenlendi. Pirlo, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Futbolu çok seviyorum zaten Türkiye'yi de takip ediyordum. Bu takımda başka İtalyanların oynadığını da gördüm, o yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Bir sene durduktan sonra benim için Türkiye'ye gelmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:50
Andrea Pirlo Fatih Karagümrük'e imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör Andrea Pirlo için imza töreni düzenlendi. Pirlo, bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Basın toplantısında Fatih Terim için soru gelen İtalyan teknik adam, "Kitapta ne yazdığını hatırlamıyorum, tek söylediğim Fatih Terim'i çok fazla hatırlamadığım çünkü iki ay benim teknik direktörüm oldu. Onun dışında ona karşı çok hislerim var" dedi.

Karagümrük tercihi ile ilgili açıklama yapan Andrea Pirlo, "Futbolu çok seviyorum zaten Türkiye'yi de takip ediyordum. Bu takımda başka İtalyanların oynadığını da gördüm, o yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Bir sene durduktan sonra benim için Türkiye'ye gelmek önemliydi. Bu takım kendisini geliştirmek istediği için de ilgimi çekti." değerlendirmesini yaptı.

"Çok önemli takımlarda oynadım ve futbol dünyasında önemli ilişkilerim var, gerekirse bu ilişkileri kullanacağım" diyen genç teknik direktör, "Uluslararası futbolu takip ediyorum, İtalya'da da oynayan çok fazla Türk var şu an, onları da takip ediyordum. Türkiye'ye gelen İtalyan teknik direktörleri de takip ediyordum, buraya gelmek ilgimi çekiyordu. Başka oyunculardan konuşmak istemiyorum, kendi oyuncularımı tanımak istiyorum" diye konuştu.

Fatih Karagümrük'ün maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı ve kendisinin de bu stadyumda Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiği hatırlatılan Pirlo, "Memnuniyetle orada oynayacağım ve umarım gelecek sezon çok fazla başarı elde ederim" sözlerini kullandı.

Türkiye'yi tercih nedeni sorulan İtalyan hoca, "Çok fazla takımla temasım vardı ama Karagümrük'ün varmak istediği yer ilgimi çekti. Çünkü ben de oraya varmak istiyorum. O yüzden seçmek zor olmadı. Ben de bu yolda yürümek istiyorum. Ben bu takımı seçtim çünkü daha fazla ilgili çekti ve başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben kendim oynarken de kazanmak için oynadım burada da kazanmak için oynayacağım. Biliyorum ki kazanmak için iyi oynamak lazım. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapacağım" diyen Andrea Pirlo, başka takımların teklifleri yönünde gelen bir soru karşısında, "Evet başka takımlar da benimle temas kurdu ama sonuçlanmadı, burada olmaktan çok mutluyum" cevabını verdi.

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