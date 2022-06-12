SON DAKİKA - Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük bombayı patlattı. Kırmızı-siyahlı kulüp, bir süredir görüştüğü dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamada, Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."