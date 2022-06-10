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Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görülen ve bir zamanlar Juventus'u da çalıştıran Andrea Pirlo, Türkiye'de teknik direktörlük yapmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo, Galatasaray'ın da teknik direktör adayları arasında bulunuyordu. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 10:47
Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edilen İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo'nun adı bu kez de Galatasaray ile anıldı.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Juventus macerasının ardından kulüp çalıştırmayan Pirlo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'ün gündeminde olduğu, hatta kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

GALATASARAY ADAYLARINDAN BİRİNİN PROJESİ

Fatih Karagümrük cephesinden ise İtalyan çalıştırıcının Galatasaray'da bir başkan adayının projesi olduğu, seçilirse sarı kırmızılı takımın başına Pirlo'yu getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada İtalyan teknik adamlarla görüştüklerini belirtirken Mancini için "Gel desek, gelecek durumda" demişti.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

"FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI"

İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Santi Aouna, Pirlo'nun yeni adresinin Süper Lig olacağını ve Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığını yazdı.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

VINCENZO MONTELLA'DAN 'TÜRKİYE'YE GEL' ÇAĞRISI

Bu arada Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda adı Türkiye ile anılan Pirlo'ya şu çağrıyı yaptı:

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

"Türkiye, yeniden doğmak için bir sıçrama tahtası.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Bu yüzden Andrea Pirlo'ya 'Sen de gel' diyorum.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Pirlo'nun gelmesini çok isterim.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Türkiye liginin seviyesi iyi. Burada da sonucu küçük detaylar belirliyor ve biz İtalyan antrenörler buranın daha da büyümesine yardımcı olabiliriz."

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

PIRLO'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2018'de futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2020'de Juventus'un başına geçen Pirlo, İtalyan devinin başında 52 maça çıkıp 2.15 puan ortalaması yakaladı.

Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Juventus'un uzun süreli şampiyonluk serisinin bittiği sezon takımın başında olan İtalyan Futbol efsanesi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı.

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