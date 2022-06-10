Andrea Pirlo Türkiye'ye geliyor! Galatasaray derken Fatih Karagümrük...

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edilen İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo'nun adı bu kez de Galatasaray ile anıldı.
Juventus macerasının ardından kulüp çalıştırmayan Pirlo'nun VavaCars Fatih Karagümrük'ün gündeminde olduğu, hatta kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.
GALATASARAY ADAYLARINDAN BİRİNİN PROJESİ
Fatih Karagümrük cephesinden ise İtalyan çalıştırıcının Galatasaray'da bir başkan adayının projesi olduğu, seçilirse sarı kırmızılı takımın başına Pirlo'yu getirmeyi düşündüğü iddia edildi.