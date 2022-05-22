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Karagümrük Alanyaspor maçı sonrası Volkan Demirel'den mağlubiyet yorumu: Üzücü bir maç oldu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından konuştu. Demirel, "Sezonun en net gol pozisyonlarına girdiğimiz maç oldu. Alanyaspor adına güzel maç, bizim adımıza üzücü maç oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:22
Karagümrük Alanyaspor maçı sonrası Volkan Demirel'den mağlubiyet yorumu: Üzücü bir maç oldu
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında oyun organizasyonu olarak ve farklı formasyonlara geçtiği iki takımın mücadelesi oldu. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyonlarımız var. Onları atabilsek skor farklı olabilirdi. Kırılma anlarımız vardı. 25 ve 30. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra golü yedik. 2. yarıya iyi başladık. Yine yakaladığımız pozisyonlar vardı" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ 6. BİTİRMEKTİ AMA OLMADI"
Sezonun son maçında kazanmak istediklerini ancak olmadığını ifade eden genç teknik adam, "Sezonun en net gol pozisyonlarına girdiğimiz maç oldu. Alanyaspor adına güzel maç, bizim adımıza üzücü maç oldu. Güzel sonlandıramadık, oyun olarak zengin bir maçtı. Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Hedefimiz 6. bitirmekti ama olmadı" ifadelerini kullandı.
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