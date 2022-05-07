Fatih Karagümrük Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük - Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsininiz...
KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE İLK 11'LER:
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Jimmy, Biglia, Borini, Emre Mor, Ahmed Musa, Pesic
Göztepe: Arda, Kerim, Dino, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Di Santo
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.