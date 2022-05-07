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Fatih Karagümrük Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ve Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu müsabakayı merakla bekliyor. Volkan Demirel yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Fatih Karagümrük, ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi ağırlıyor. Fatih Karagümrük - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:58
Fatih Karagümrük Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük - Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsininiz...

KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Jimmy, Biglia, Borini, Emre Mor, Ahmed Musa, Pesic

Göztepe: Arda, Kerim, Dino, Marko, Berkan, Atakan, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Di Santo

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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