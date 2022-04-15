Gümrük iddialı

Süper Lig'de bugün lider Trabzonspor'a konuk olacak Karagümrük, Kasımpaşa galibiyetini Karadeniz'de perçinlemek istiyor. Güçlü rakipleri karşısında hedefleri doğrultusunda mücadele edeceklerini belirten kırmızı- siyahlıların İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz, "Maalesef cezalıyım. Trabzon'da her maç çok iyi atmosferde oluyor. İyi bir kadromuz var. Genç oyuncularımız da iyi. Fark etmez kimin oynayacağı. Elimizden geleni yapacağız. Genç oyunculara her zaman saha içinde ve dışında destek veriyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

Gümrük'ün kalan maçlarda maksimum puan için sahaya çıkacağının altını çizen Durmaz, "Hedefimiz Avrupa. İyi oynuyoruz. Her maçta kazanmak istiyoruz ve bunu başararak Avrupa'ya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hoca değişikliğinin kendilerini çok etkilemediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Biz pas futbolu oynuyoruz ve kalitemiz yüksek. Volkan hoca da hep söylüyor bunu. Her maçta farklı oynuyoruz ve herkes nasıl oynayacağını iyi biliyor" diye konuştu.

SAHAMIZDA KAZANIRDIK

Taraftarlara özel bir parantez açan Jimmy Durmaz, kendi statlarında oynamaları halinde daha farklı olacağını belirtti. Durmaz, "Eğer biz bu sezon bütün maçlarımızı burada oynasaydık, sahamızda bütün maçlarımızı kazanırdık" değerlendirmesinde bulundu.