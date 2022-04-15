Haberler Fatih Karagümrük Gümrük iddialı

Gümrük iddialı

Cezalı olduğu için oynayamayacak İsveç asıllı yıldız, “Kadromuz çok iyi. Gençlerimiz de iyi. Maçta kim oynarsa oynasın fark etmez. Biz elimizden geleni yapacağız” diye umut dağıttı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Gümrük iddialı

Süper Lig'de bugün lider Trabzonspor'a konuk olacak Karagümrük, Kasımpaşa galibiyetini Karadeniz'de perçinlemek istiyor. Güçlü rakipleri karşısında hedefleri doğrultusunda mücadele edeceklerini belirten kırmızı- siyahlıların İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz, "Maalesef cezalıyım. Trabzon'da her maç çok iyi atmosferde oluyor. İyi bir kadromuz var. Genç oyuncularımız da iyi. Fark etmez kimin oynayacağı. Elimizden geleni yapacağız. Genç oyunculara her zaman saha içinde ve dışında destek veriyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

Gümrük'ün kalan maçlarda maksimum puan için sahaya çıkacağının altını çizen Durmaz, "Hedefimiz Avrupa. İyi oynuyoruz. Her maçta kazanmak istiyoruz ve bunu başararak Avrupa'ya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hoca değişikliğinin kendilerini çok etkilemediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Biz pas futbolu oynuyoruz ve kalitemiz yüksek. Volkan hoca da hep söylüyor bunu. Her maçta farklı oynuyoruz ve herkes nasıl oynayacağını iyi biliyor" diye konuştu.

SAHAMIZDA KAZANIRDIK

Taraftarlara özel bir parantez açan Jimmy Durmaz, kendi statlarında oynamaları halinde daha farklı olacağını belirtti. Durmaz, "Eğer biz bu sezon bütün maçlarımızı burada oynasaydık, sahamızda bütün maçlarımızı kazanırdık" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Son dakika: Metin Öztürk'ten Nuri Şahin ve Fatih Terim açıklaması! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü...
Özge Ulusoy'un para uğruna dudaklarına yaptırdığı dolgu başına dert oldu
Metin Öztürk bombayı patlatıyor! İşte getireceği ilk isim
Ozan Kabak bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel'den dikkat çeken F.Bahçe sözleri!
Jimmy Durmaz: "Gerekirse kaleye de geçerim”
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel, resimli Cuma mesajları 🌹
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... 07:33
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! 00:48
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:40
Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! 00:21
Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması 00:20
Daha Eski
F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis 00:20
Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." 00:20
Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! 00:20
Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" 00:20
Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! 00:20
Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! 00:19