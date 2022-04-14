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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel dikkat çeken Fenerbahçe sözleri!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Topkapı Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Demirel, Fatih Karagümrük’ün gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:52 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:07
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel dikkat çeken Fenerbahçe sözleri!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Topkapı Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Demirel, spor ve hayatla ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Demirel, Karagümrük'ün gelecek hedefleriyle ilgili bilgiler de verdi. Demirel, "Her öğrencimizin yarın için mutlaka hedefleri olsun ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam etsinler" dedi.

"FENERBAHÇE KALESİNE GEÇMEYİ HEP DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Volkan Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatta neyi düşünürseniz neyi planlarsanız onu yaşarsınız. Mutlaka bir hedefiniz olsun ve o hedefinizi başarana kadar çalışmayı asla bırakmayın. Her zaman yarını iyi düşünün, yarına iyi bakın ve iyi olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'de oynamayı düşündüm ve hedefledim, sonunda bunu başardım. Şu anda da bir hedefim var ve bu hedefime ulaşmak için daha çok çalışacağım. Sizde hedeflerinizin üstüne gidin ve başardığınızda başarma duygusunu yaşayın. Bu sadece futbol için geçerli değil hayatta da bu böyledir. Ben her zaman Fenerbahçe kalesine geçmeyi düşündüm, milli takım kalesine geçmeyi ve son olarak Fatih Karagümrük teknik direktörü olmayı istedim ve başardım. Futbolculuk dönemimi bitirmeye yakın Karagümrük'ten kalecilik teklifi aldım. Gerçekten de çok istedim ama olmadı. Sonunda Teknik direktör olarak yer aldım. Yeter ki isteyin başarı ardından geliyor."

"KARŞIMDA FENERBAHÇE BİLE OLSA KARAGÜMRÜK'ÜN BAŞARILI OLMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

20 senelik futbol hayatında 18 sene kalecilik ve 2 yılda antrenörlük yaptığını belirten Demirel, "Ersun Yanal antrenörlük hayatımın başlamasında büyük bir rol oynadı. Şu anda Fatih Karagümrük'te olmaktan mutluyum. Fatih Karagümrük'ün başarısı için her zaman çalışacağım. Fenerbahçe'de her zaman kalmamı istediler ama ben bir hedef belirledim ve bu hedef doğrultusunda ilerledim. Tek başıma neleri başarabileceğimi görmek istedim. Ben Fenerbahçeliyim bunu her zaman söylüyorum ama Fatih Karagümrük teknik direktörlüğü yaparken profesyonel olarak düşündüğümde karşımda Fenerbahçe bile olsa Karagümrük'ün başarılı olması için mücadele edeceğim. Takımı devre arasında aldım ve bu takımı ben kurmadım ama bizden önceki hocamızın oluşturduğu bir oyun sistemi mutlaka vardı. Baktığımızda oyunun birinci bölgesiyle alakalı bir düzenin olduğunu gördük fakat oyunun ikinci ve üçüncü bölgesi olan skora daha yakın bir takım oluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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