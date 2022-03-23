Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Kalecilerimizle gurur duymalıyız. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Eskiden Türk kaleciler çok nadir yetişiyordu. Şimdi rahatlıkla 3-4 kişi sayabiliyorsunuz.

"İNŞALLAH HER ŞEY GÖNLÜNE GÖRE OLUR"

Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur.