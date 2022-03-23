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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi olduğunu söyledi. Öte yandan Demirel, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in çok yetenekli olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:05 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:35
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

İmkanlarımız belki kısıtlı olabilir ama biz her zaman önümüze bakıp neleri daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hedefimiz yukarı sıralar. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Ben ne yaptığımı bildiğim sürece insanların benim hakkında ne düşündüğü önemli değil.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

"MENTORA İHTİYACI VARDI"

Emre Mor örneği var önümüzde. Emre'nin bir mentora ihtiyacı vardı. Ona neler yapabileceğini ve kapasitesini anlattık.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Benim arkadaşça davranmam Emre'ye çok yardımcı oldu. Bir sonraki milli takım kadrosunda Emre Mor'un da seçileceğini düşünüyorum.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Ronaldo'nun penaltısını kurtarmak benim kariyerim için güzel anlardan biriydi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

"GURUR DUYMALIYIZ"

Kalecilerimizle gurur duymalıyız. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Eskiden Türk kaleciler çok nadir yetişiyordu. Şimdi rahatlıkla 3-4 kişi sayabiliyorsunuz.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

"İNŞALLAH HER ŞEY GÖNLÜNE GÖRE OLUR"

Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur.

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