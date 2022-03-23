Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Arda Güler yorumu!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
İmkanlarımız belki kısıtlı olabilir ama biz her zaman önümüze bakıp neleri daha iyi yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hedefimiz yukarı sıralar. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi.
Ben ne yaptığımı bildiğim sürece insanların benim hakkında ne düşündüğü önemli değil.
"MENTORA İHTİYACI VARDI"
Emre Mor örneği var önümüzde. Emre'nin bir mentora ihtiyacı vardı. Ona neler yapabileceğini ve kapasitesini anlattık.
Benim arkadaşça davranmam Emre'ye çok yardımcı oldu. Bir sonraki milli takım kadrosunda Emre Mor'un da seçileceğini düşünüyorum.
Ronaldo'nun penaltısını kurtarmak benim kariyerim için güzel anlardan biriydi.
"GURUR DUYMALIYIZ"
Kalecilerimizle gurur duymalıyız. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Eskiden Türk kaleciler çok nadir yetişiyordu. Şimdi rahatlıkla 3-4 kişi sayabiliyorsunuz.
"İNŞALLAH HER ŞEY GÖNLÜNE GÖRE OLUR"
Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur.