Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Türk futbolunun 'Lionel Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu...

Takvim'in haberine göre; daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşıyor.