Haberler Fatih Karagümrük Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Bir dönem Türk futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Emre Mor, son yıllardaki istikrarsız performansıyla kariyerinde düşüşe geçmişti. Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan yıldız futbolcu, Volkan Demirel ile büyük bir çıkış yakaladı. Kayserispor maçında 3 gol atan yıldız futbolcu kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı da gösterdi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 10:18
Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Türk futbolunun 'Lionel Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu...

Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Takvim'in haberine göre; daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşıyor.

Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Borussia Dortmund'da Thomas Tuchel, Galatasaray'da ise Fatih Terim gibi önemli teknik adamlarla çalışmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Karagümrük'te sezonun ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile adeta yeniden doğmayı başardı.

Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Demirel'in göreve gelişi sonrası yaklaşık 4 yıl sonra ligde gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ardından ise hız kesmedi. Ligde Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Emre Mor, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkarmış oldu.

Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Daha önce bir sezonda en fazla iki gol atabilen Emre Mor, Volkan Demirel'in göreve gelişi sonrası 5 kez ağları sarsarak kendisi adına yeni bir rekora imza atmış oldu.

Emre Mor'a Volkan Demirel dokunuşu!

Volkan Demirel ise daha önce Tuchel ve Fatih Terim gibi ünlü teknik adamlarla çalışmasına rağmen istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor'dan aldığı yüksek verimle fark yaratmayı başardı.

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