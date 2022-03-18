Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 09:59
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Yasir, İbrahim, Attamah, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Melisa Ural zarafeti ile annesine benzetildi! Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a aşk yaradı!
Galatasaray'ın kasası para doldu! İşte dev rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor