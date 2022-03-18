Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Yasir, İbrahim, Attamah, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic