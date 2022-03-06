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Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 10:07
Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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