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Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor. Fatih Karagümrük - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 15:59
Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
KARAGÜMRÜK - Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa

ALTAY - Lis, Cebrail, Naderi, Björkander, Murat, Thaciano, Poko, Torrejon, Pinares, Kappel, Deniz

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