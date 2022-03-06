Fatih Karagümrük Altay maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Altay maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
KARAGÜMRÜK - Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa
ALTAY - Lis, Cebrail, Naderi, Björkander, Murat, Thaciano, Poko, Torrejon, Pinares, Kappel, Deniz