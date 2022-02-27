Gümrük'ten nefis dönüş!

Süper Lig'de iki İstanbul ekibinin karşılaşmasında kazanan konuk ekip Karagümrük oldu. 25. dakikada Berkay, Pizzi'ye verdi. Portekizli futbolcu, arka direkteki Trezeguet'e harika bir orta açtı. Mısırlı yıldız gelişine vurdu: 1-0. 39'da Karagümrük uzun topla çıktı, Epureanu ters vurdu, Bistrovic hemen Borini'yi gördü. Borini golünü attı: 1-1.

ŞUTU ASİST OLDU

Beraberlik golünden 2 dakika sonra Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor şut attı ancak Ahmed Musa ayak koyarak topu ağlara gönderdi: 1-2. 65'te Salih sert vurdu Viviano kurtardı. 70'de Borini'nin şutu dışarı gitti. Karagümrük 3 puanı hanesine yazdı.

EPUREANU 250 YAPTI

Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli forma altında 250. maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı. 2014-15'te Anzhi'den gelen 35 yaşındaki oyuncu, 250 maçta 15 gol, 2 asist yaptı. Epureanu dün ise 2 golde de hatalıydı.

TREZEGUET KURTARAMADI

Başakşehir'in devre arası transferleri Pizzi ile Trezeguet yine sahnedeydi. 25'te Pizzi asist yaptı, Trezeguet attı. Mısırlı futbolcu, çıktığı ilk 3 maçında da skora katkı sağladı. İlk maçında asist yapan, ikincisinde 2 gol atan Trezeguet dün ise takımı kurtaramadı.