Karagümrük'te Pesic 15 gün sonra

Karagümrük'te Sırp golcü Pesic'in 15 gün içinde takıma katılacağı bildirildi. Ligde 18 Ocak'ta Beşiktaş maçında sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen Pesic'in 3-4 hafta belirlenen tedavisinin Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapıldığı belirtildi.
Karagümrük'teSırp golcü Pesic'in 15 gün içinde takıma katılacağı bildirildi. Ligde 18 Ocak'ta Beşiktaş maçında sağ arka alt kas grubu ve kas zarında hasar meydana gelen Pesic'in 3-4 hafta belirlenen tedavisinin Sırbistan'da özel fizyoterapisti tarafından yapıldığı belirtildi. Ligde 12 golle, Trabzon'dan Cornelius ve K.Paşa'dan Umut Bozok'la gol krallığı zirvesini paylaşan tecrübeli santrforun adı, transfer döneminde F.Bahçe ve İngiltere'den Hull'la anılmıştı.