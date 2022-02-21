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Karagümrük tek attı

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlara imza atan iki takım, kozlarını İstanbul'da paylaştı. Karagümrük, Sivasspor'u penaltıdan bulduğu tek golle mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Gümrük'te Emre Mor, Sivas'ta Henrique'in şutları direkten döndü. 68'de Uğur'un eline çarpan topta VAR'dan penaltı çıktı ve Borini penaltıdan takımına 3 puanı getiren golü attı: 1-0. Öte yandan kırmızı- siyahlı taraftarların, Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında üşüyüp titrediği anlar futbol gündemini meşgul eden kaleci Viviano'ya destek için üstlerini çıkarması da ilginç görüntüler oluşturdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Karagümrük tek attı

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlara imza atan iki takım, kozlarını İstanbul'da paylaştı. Karagümrük, Sivasspor'u penaltıdan bulduğu tek golle mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Gümrük'te Emre Mor, Sivas'ta Henrique'in şutları direkten döndü. 68'de Uğur'un eline çarpan topta VAR'dan penaltı çıktı ve Borini penaltıdan takımına 3 puanı getiren golü attı: 1-0. Öte yandan kırmızı- siyahlı taraftarların, Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında üşüyüp titrediği anlar futbol gündemini meşgul eden kaleci Viviano'ya destek için üstlerini çıkarması da ilginç görüntüler oluşturdu.

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