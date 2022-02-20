Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Sivasspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fatih Karagümrük Sivasspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Sivasspor'u konuk etti. Mücadele, Fatih Karagümrüklü Fabio Borini'nin attığı penaltı golüyle 1-0 sona erdi. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 18:05
Fatih Karagümrük Sivasspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım maça, Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Borini, Jimmy, Emre Mor ve Ahmed Musa 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel ve Kayode 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı mücadelede Karagümrük, 68. dakikada Fabio Borini'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 1-0 ile geçti.

Bu sonuçla Karagümrük 36 puanla 10. sıraya yükselirken, Sivasspor 34 puanla 12. sırada kaldı.

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