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Karagümrük’e Fransız dinamo

Karagümrük, İtalya Serie A'da Genoa'dan ön libero Toure'yle anlaştı. Kontratı 2025'te bitecek 27 yaşındaki Fransız dinamonun satın alma opsiyonlu kiralanacağı öğrenildi. Bu sezon 9 maçta oynayan Toure, Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm yaş kategorilerinde oynadı

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Karagümrük’e Fransız dinamo
Karagümrük, İtalya Serie A'da Genoa'dan ön libero Toure'yle anlaştı. Kontratı 2025'te bitecek 27 yaşındaki Fransız dinamonun satın alma opsiyonlu kiralanacağı öğrenildi. Bu sezon 9 maçta oynayan Toure, Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm yaş kategorilerinde oynadı
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