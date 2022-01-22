Karagümrük’e Fransız dinamo

Karagümrük, İtalya Serie A'da Genoa'dan ön libero Toure'yle anlaştı. Kontratı 2025'te bitecek 27 yaşındaki Fransız dinamonun satın alma opsiyonlu kiralanacağı öğrenildi. Bu sezon 9 maçta oynayan Toure, Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm yaş kategorilerinde oynadı
Karagümrük, İtalya Serie A'da Genoa'dan ön libero Toure'yle anlaştı. Kontratı 2025'te bitecek 27 yaşındaki Fransız dinamonun satın alma opsiyonlu kiralanacağı öğrenildi. Bu sezon 9 maçta oynayan Toure, Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm yaş kategorilerinde oynadı