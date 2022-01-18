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Gökhan Kağıtçıoğlu Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "En azından beraberlikle bitirebilirdik"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladıkları Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak ahftayı puansız kapatan Fatih Karagümrük'te yardımcı antrentör Gökhan Kağıtçıoğlu, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi. Kağıtçıoğlu, "Pozisyonlarımız vardı, gol bulsaydık en azından beraberlikle bitirebileceğimiz bir maçtı" dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 23:58
Gökhan Kağıtçıoğlu Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "En azından beraberlikle bitirebilirdik"

Kağıtçıoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı istedikleri gibi geçirmediklerini belirterek, "Çok hata yapıp pozisyon verdik. İkinci yarıda 65 ve 70. dakikadan sonra riskler aldık. Biraz daha önde basmaya çalıştık. Hücumları artırdık. Pozisyonlarımız vardı, gol bulsaydık en azından beraberlikle bitirebileceğimiz bir maçtı." dedi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesine değinen Kağıtçıoğlu, "Volkan hocamızın özellikle ilk sarı kartında taç bizimdi. Yardımcı hakem önce tacı Beşiktaş'a verdi. Hocam orada sadece tacın bizim olduğunu söylemek için çizgiyi ihlal etti ve sarı kart gördü. İkinci sarı kartta pozisyona tepkisi vardı. Kırmızı kart görmesi bizi üzdü." diye konuştu.



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