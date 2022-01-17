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Son dakika transfer haberleri... Fatih Karagümrük Davide Biraschi'yi renklerine bağladı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi İtalyan savunmacı Davide Biraschi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:53
Son dakika transfer haberleri... Fatih Karagümrük Davide Biraschi'yi renklerine bağladı!

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Genoa forması giyen İtalyan futbolcu Davide Biraschi'yi renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık.

Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto'da da oynadı.

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