Gümrük nefes aldı

Süper Lig'de Volkan Demirel ile 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Fatih Karagümrük, deplasman karnesi en kötü ekip olan Çaykur Rize'yi konuk etti. 31. dakikada ev sahibi öne geçti. Sağda Salih Dursun'un ortasında arka direkte göğsüyle topu kontrol eden Pesic, dar açıdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



77'DE ZUKANOVİC ATILDI

52'de Boyd'un ortasına ters vuran Salih Dursun topu kornere attı. 73'te Bistrovic çok net pozisyonda kaleciye nişanladı. 75'te ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Pesic, müsait pozisyonda Salih Dursun'u gördü. Salih topa düzgün vurdu: 2-0. 72'de topun oyuna sokulmasını engellediği için sarı kart gören Zukanovic, 77'de Yusuf'a sert faul yapınca atıldı.



Maçtaki ikinci golü kaydeden Salih Dursun, "Maçtan önce Volkan (Demirel) hoca gol atacağımı söylemişti. Sevinç esnasında da bunu konuştuk. Eksiklerimiz bulunuyor. Bazen bir pozisyondan sonra dağılabiliyoruz. Oyunu kontrol etme yönünde eksiklerimiz bulunuyor" diye konuştu.



Karagümük'te, kırmızı gören stoper Zukanovic ile sarı kart gören orta saha Biglia cezalı duruma düştü. 18 Ocak'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak kırmızı-siyahlılarda iki futbolcu oynayamayacak. Sabo ise dün ceza sınırına geldi. Cezası biten Tunay Torun ve Caner Erkin ise dönüyor.



Karagümrük'ün 29. yaşındaki forveti Alexander Pesic, bu sezon Süper Lig'deki 12. golünü Rize ağlarına bıraktı. Sırp futbolcu; G.Antep (2 maçta 1'er gol), Adana Demir (2), Malatya (2), Hatay, Kasımpaşa, Giresun, Konya, F.Bahçe ve Alanya filelerini sarstı. Pesic'in 1 de asisti var.



Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Rize'yi iyi analiz ettik. İlk 15'te 2-3 gol atabilirdik. Takım bizi iyi algılamış. İkinci yarı skorun etkisiyle düşüş oldu. Değişikliklerle oyunu ele aldık ve kazandık" dedi.



Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kötü oynadık. Karagümrük daha iyi pas yaptı. Skoru yakalayınca istedikleri gibi oynadılar. Gücümüz yetmedi. Kötü bir yenilgi aldık. Transfer yapmalıyız" dedi.