Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor | CANLI

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:57
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'de 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Karagümrük kazanıp üst sıralara tırmanmak, Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.


FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Emirhan, Cemali, Sabo, Djokovic, Alper, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika... Galatasaray'ın yıldızına İngiliz talip! Ocak bombası...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde heyecan yaratan gelişme! "Dev buhar jeneratörleri" inşaat sahasına ulaştırıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor