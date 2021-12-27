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Yedi eksikle müthiş puan!

F.Bahçe’den 9 kişiyle puan alan Gümrük, 7 eksikle çıktığı maç içinde de 3 sakatlık verdiği Alanya’da da puanı kaptı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Yedi eksikle müthiş puan!

Alanya deplasmanına çıkan K.Gümrük, F.Bahçe karşısında olduğu gibi yine müthiş bir direniş sergiledi. Kırmızı-siyahlılar, 7 eksikle çıktığı maç içinde de 3 sakat verdiği maçta 1 puan aldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz bitti.

SAHNE PESİC'İN
İkinci yarıda 57'de Efkan, Alanya'yı öne geçirdi. 70'te Pesic, ligdeki 11. golünü attı ve sonucu ilan etti: 1-1. İlk yarıda Hedenstad, 2. yarıda da Jimmy ve Pesic'in sakatlandığı Gümrük, üst üste 2. beraberliğini aldı ve yenilmezlik serisini 3'e taşıdı. Alanya'nın 3 puan hasreti ise 3 maça çıktı.

NAMAĞLUP DEMİREL!
K.Gümrük'te Volkan Demirel, ilk hocalık tecrübesinde namağlup devam ediyor. İlk maçta Göztepe'yi yendi. 2. maçta F.Bahçe'ye karşı 9 kişi yenilmedi. Alanya'da da 10 eksiğe rağmen puanı aldı.

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