Alanyaspor - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 2 puan bıraktığımız için üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 1-1 sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından her iki ekibin teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vavacars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, zorlu bir deplasmanda 1 puan aldıklarını söyledi. Canel, "Oyuna istekli ve arzulu başladık. Rakibimizin iyi bir organizasyonu olduğunu biliyorduk. Buna göre tedbirimizi aldık. Genelinde temposu yüksek bir maç oldu. İkinci yarı oyunda bir ara düşer gibi olduk. Tesadüfen bir gol yedik ama yaptığımız değişikliklerle çok çabuk toparlandık. Oyunu ele geçirdik. Oyun gelgitlerle doluydu. Her an biz de onlar da gol atabilirdi ama burada 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Bu arada biz 5 eksikle çıktık. İki kırmızı kartımız üç de sakatımız vardı ama elinden geleni yaptılar. Güzel verim aldık. Oyuncu arkadaşlarımı ve teknik ekibi kutluyorum" dedi.



ALANYASPOR CEPHESİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise oyun geneline bakıldığında savunma anlamında iyi durduklarını söyledi. Korkmaz, "Hücumda özellikle ikinci yarıda çok pozisyon bulduk ama olmadı. Bir defa geldiler gol oldu. Futbolda bunlar oluyor ama en azından yenilmedik. İyi bir takım, çok yetenekli, çok etkili oyuncuları var ki santraforları çok önemli bir oyuncu. Bir defa geldi gol oldu. Buna da imkan vermememiz lazım ama futbolda bunlar oluyor. Genel anlamda 28 puan topladık. Bence çok iyi bir puan geçen sene çok kaliteli bir kadro vardı Alanyaspor'da ve 31 puan topladı. Dolayısıyla puanlama olarak çok memnunum. Bence önemli bir başarı elde ettik. Tabii ki yapacağımız takviyelerle daha iyi olacağız. Zaten başkanla konuştum bu konuyu" diye konuştu.