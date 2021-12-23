İtalyan duvarı Viviano! Fenerbahçe'ye karşı ahtapot gibiydi

Süper Lig'de Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleye Emiliano Viviano damga vurdu. İlk devrenin 37. dakikasında Karagümrük'te Burak Bekaroğlu pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Takımın sol beki Caner Erkin de şiddetli itirazdan hakem Erkan Özdamar tarafından ihraç edildi.
Böylece skor 1-1'ken 37. dakikada Karagümrük sahada 9 kişi kaldı. Herkes Fenerbahçe'nin uzatmalarla birlikte kalan 60 dakikalık bölümde mutlaka gol veya goller bulacağını tahmin ediyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Viviano maça damga vurdu.
VIVIANO KARİYER MAÇINI OYNADI
Kanarya 2 kişi eksik rakibinin üzerine akın akın gelirken Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano inanılmaz bir maç oynadı.Fotomaç'ın haberine göre, 'İtalyan duvarı' Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca kaleyi bulan 14 şutundan 13'ünü kurtarmayı bildi.