Gelişine hediye!

Süper Lig'de kötü bir gidişatı olan Göztepe ve Karagümrük, İzmir'de karşı karşıya geldi. Hafta içinde Farioli'yle yollarını ayırıp F.Bahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Volkan Demirel'i takımın başına getiren kırmızı- siyahlılar, kazanan taraf oldu. 11'de Göztepe'de Ndiaye'nin şutu direkten döndü. Gümrük'ün 33'te Ahmed Musa ile bulduğu gol, VAR'dan ofsayta takıldı. İstanbul ekibi, 76'da Caner Erkin'in ceza sahası dışından şık golüyle İzmir'den 3 puanla döndü. Caner, gol sevincini F.Bahçe'den eski takım arkadaşı, şimdi hocası olan Volkan Demirel'le paylaştı. Gümrük, üst üste 3 yenilgi sonrasında galibiyetle tanıştı. Düşme hattındaki sarı-kırmızılılar ise art arda 2. kez kaybederek, taraftarlarını yine üzdü.

KARİYERİM ADINA GÜZEL BAŞLADIM

İlk teknik direktörlük deneyimine Karagümrük'te galibiyetle başlayan Volkan Demirel, büyük bir mutluluk yaşıyor. Takımla iki gündür çalışma fırsatlarının olduğunu ve kendini iyi ifade ettiğini düşündüğünü belirten Demirel, "Güzel bir başlangıç oldu kariyerim adına inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.