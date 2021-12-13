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Volkan Demirel bombası! Faith Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma açıkladı

Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel iddiaları gündeme geldi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddiaları ile ilgili konuştu. Hurma, "Volkan Demirel tabii ki olabilir." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:55
Volkan Demirel bombası! Faith Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma açıkladı

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını yanıtladı.

İtalyan teknik adam Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, D-Smart'a yaptığı açıklamada şu an için böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Süleyman Hurma, "Volkan Demirel tabii ki olabilir. Volkan, Türkiye'de futbolda bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe'de, A Milli Takım'da kendini kanıtlamış, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer almış, Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı tabii ki arzu ederiz. Ama bugün Volkan ile anlaştınız mı, diye bir şey soruyorsanız, şu anda öyle bir şey yok. Gayet tabii ki bir gün öyle bir kardeşimizle beraber olabilelim. Bu olabilir, olmayabilir de." ifadelerini kullandı.

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