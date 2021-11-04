Farioli asla rahat değil çok çılgın

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Pesic, İtalyan hocaları Farioli konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Pesic, "Farioli asla rahat bir adam değil çok çılgın. Futbol için deliriyor. Çok küçük şeylerde bile bizi zorluyor ama bu da bize güç veriyor." dedi.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Pesic, İtalyan hocaları Farioli konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Pesic, "Farioli asla rahat bir adam değil çok çılgın. Futbol için deliriyor. Çok küçük şeylerde bile bizi zorluyor ama bu da bize güç veriyor. 4-1'lik Kasımpaşa maçında çok kötü oynamıştık. Mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı ifadesi beni çok derinden etkilemişti" dedi.