Haberler Fatih Karagümrük Farioli asla rahat değil çok çılgın

Farioli asla rahat değil çok çılgın

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Pesic, İtalyan hocaları Farioli konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Pesic, "Farioli asla rahat bir adam değil çok çılgın. Futbol için deliriyor. Çok küçük şeylerde bile bizi zorluyor ama bu da bize güç veriyor." dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Farioli asla rahat değil çok çılgın
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Pesic, İtalyan hocaları Farioli konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Pesic, "Farioli asla rahat bir adam değil çok çılgın. Futbol için deliriyor. Çok küçük şeylerde bile bizi zorluyor ama bu da bize güç veriyor. 4-1'lik Kasımpaşa maçında çok kötü oynamıştık. Mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı ifadesi beni çok derinden etkilemişti" dedi.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor