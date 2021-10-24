Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.