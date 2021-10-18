Gümrük şov yapıyor

Karagümrük kasırgası dinmiyor. Ligin flaş ekibi Altay'a konuk olan kırmızı-siyahlılar, Karamoh'un golüyle 1-0 kazandı. 15'te Zukanovic'in uzun pasıyla hareketlenen Karamoh, Cebrail'i ve Lis'i geçtikten sonra çizgideki Murat'a rağmen resitalini golle tamamlayıp ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.



VAR'A TAKILDILAR

İkinci yarıda 60'ta Cebrail'in yerde kaldığı pozisyona önce penaltı veren hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın uyarısı üzerine ofsaytı tespit edip penaltıyı iptal etti. İzmir ekibi karşısında skoru koruyan Gümrük, üst üste 2. galibiyetine imza atarken, Altay art arda 2. kez kaybetti.