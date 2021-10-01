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Karagümrük - Başakşehir | 11'ler belli oldu

Karagümrük Başakşehir haberleri: Süper Lig'in 8. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 19:08
Karagümrük - Başakşehir | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

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