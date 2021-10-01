Karagümrük - Başakşehir | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka