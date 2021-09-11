Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük, Farioli ile çıkış yakalamak isterken Adana Demirspor, Montella ile yeni bir başlangıç peşinde.



Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor karşılaşması Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.