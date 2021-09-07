Caner Erkin Karagümrük’te

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, İstanbul'da kaldı. Karagümrük, 32 yaşındaki milli sol beki kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe de Caner Erkin'e veda ederken, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Erkin de veda mesajında, "Savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Gümrük, Hollanda ekibi F.Sittard'dan 20 yaşındaki Türk asıllı Belçikalı orta saha Adnan Uğur'u da kadrosuna kattı.