Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Yıldız isim Fatih Karagümrük'e transfer oldu.







F.BAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığına ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"







CANER ERKİN: HAKKINIZI HELAL EDİN

Öte yandan Caner Erkin de, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye ayrılık mesajı yayınladı.



