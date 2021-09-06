Haberler Fatih Karagümrük Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Caner Erkin, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Karagümrük yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık." ifadelerine yer verdi. | FB haberleri

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 19:05
Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Yıldız isim Fatih Karagümrük'e transfer oldu.



F.BAHÇE'DEN VEDA MESAJI
Öte yandan Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığına ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



CANER ERKİN: HAKKINIZI HELAL EDİN
Öte yandan Caner Erkin de, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye ayrılık mesajı yayınladı.

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