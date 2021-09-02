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Son dakika transfer haberi: Karagümrük Jeremain Lens transferinden vazgeçti

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Karagümrük, Lens'in transferinden vazgeçti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 00:27
Son dakika transfer haberi: Karagümrük Jeremain Lens transferinden vazgeçti

Transfer döneminde atılan imzalarla dikkat çeken Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'ten vazgeçti, rotasını Franck Ribery'ye çevirdi.

Beşiktaş ile Lens'in transferi için uzun süredir görüşme yapan İstanbul ekibi, Hollandalı oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağlayamayınca masadan kalktı.

Karagümrük'ün, Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra kulüp arayan ve kendilerine de önerilen Franck Ribery ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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