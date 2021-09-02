Son dakika transfer haberi: Karagümrük Jeremain Lens transferinden vazgeçti

Transfer döneminde atılan imzalarla dikkat çeken Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'ten vazgeçti, rotasını Franck Ribery'ye çevirdi.



Beşiktaş ile Lens'in transferi için uzun süredir görüşme yapan İstanbul ekibi, Hollandalı oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağlayamayınca masadan kalktı.



Karagümrük'ün, Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra kulüp arayan ve kendilerine de önerilen Franck Ribery ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

