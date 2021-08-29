Montero dönüyor

Yaz transfer döneminde 10 transfer yapan Beşiktaş, stoper takviyesinde de son aşamaya geldi. Siyahbeyazlılar, geçen sezon da takımda kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki İspanyol savunmacı Francisco Montero'yu kadrosuna katıyor. Kartal, genç futbolcu için anlaşmaya varılırken, sözleşmenin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı iddia edildi. Montero'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Montero transferi için Atletico Madrid'e kiralama bedeli olarak 100 bin euro ödeyeceği ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirmesi için belgeleri beklediği yazıldı.