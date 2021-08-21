Berto’ya teklif çok

Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Bertolacci, yol ayrımında. İtalyan basını; 1 yıl sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahaya başta Genoa olmak üzere birçok kulübün talip olduğunu ancak Gümrük'ün bırakmaya sıcak bakmadığını öne sürdü.
Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Bertolacci, yol ayrımında. İtalyan basını; 1 yıl sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahaya başta Genoa olmak üzere birçok kulübün talip olduğunu ancak Gümrük'ün bırakmaya sıcak bakmadığını öne sürdü. Tecrübeli maestro, geçen sezon 22 maçta 2 gol, 4 asist yaptı.