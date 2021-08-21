Haberler Fatih Karagümrük Berto’ya teklif çok

Berto’ya teklif çok

Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Bertolacci, yol ayrımında. İtalyan basını; 1 yıl sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahaya başta Genoa olmak üzere birçok kulübün talip olduğunu ancak Gümrük'ün bırakmaya sıcak bakmadığını öne sürdü.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Berto’ya teklif çok
Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Bertolacci, yol ayrımında. İtalyan basını; 1 yıl sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahaya başta Genoa olmak üzere birçok kulübün talip olduğunu ancak Gümrük'ün bırakmaya sıcak bakmadığını öne sürdü. Tecrübeli maestro, geçen sezon 22 maçta 2 gol, 4 asist yaptı.
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