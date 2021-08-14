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Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan yeniden başladı... Fatih Karagümrük, yeni sezonun ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Antep temsilcisinde iki futbolcuda corona virüsü görüldüğü açıklanmıştı. Peki, Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:18
Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonu resmen başladı... İlk haftanın ikinci gününde Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu maç öncesi misafir ekipte iki futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Öte yandan İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi, 2021-22 sezonu öncesi Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük'ün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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