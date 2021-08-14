Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonu resmen başladı... İlk haftanın ikinci gününde Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bu maç öncesi misafir ekipte iki futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Öte yandan İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi, 2021-22 sezonu öncesi Faslı stoper Medhi Benatia ve Nijeryalı forvet Ahmed Musa'nın da aralarında bulunduğu birçok oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük'ün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.