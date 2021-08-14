Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçıyla devam etti. Ev sahibi Karagümrük, rakibini 3-2'lik skorla mağlup edreek sezona 3 puanla başladı.

Karagümrük, 10'da Papy Djilobodji'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip Gaziantep 17'de Sagal'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Karagümrük'ün yeni transferi Aleksandar Pesic, takımını yeniden öne geçirirken, bir diğer yeni transfer Ahmed Musa 90'da attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1.

Gaziantep'te 90+4'te fileleleri havalandıran Papy Djilobodji skoru belirledi: 3-2.

GAZİANTEP 10 KİŞİ KALDI

Gaziantep FK'da Sagal, 37 ve 45. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.