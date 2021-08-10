Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Karagümrük yeni forma sponsoru ile anlaşma imzaladı!

Süper Lig'de ikinci sezonuna hazırlanan Karagümrük, yeni isim sponsoruyla anlaşmasını duyurdu.

Süper Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen ve iyi bir performans ortaya koyarak bu sezon hedefini Avrupa olarak belirleyen Karagümrük, yeni isim sponsoruyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Gerçekleşen tanıtım toplantısında Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 2. Başkan Serkan Hurma, sponsor firma kurucu ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt, Sportif Direktör Murat Akın, Teknik Direktör Francesco Farioli, futbolcular Viviano, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic ve Jimmy Durmaz yer aldı.



"AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"



Toplantıda konuşan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 3 yıldır önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki sezon hedefimiz Avrupa kupalarında yer almak. Hem ülkemizi hem de göğsümüzde taşıdığımız markaları en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu harika birliktelikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lawrence'a bu birlikteliği onayladığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu Karagümrük için harika bir destek. Dünyada kulüplerin ekonomik olarak sıkıntı çektiği süreçte bu destek bizim içim çok önemli. Spora destek veren tüm firmaları taraftarların desteklemesini istiyorum. Diğer takımlara destek veren firmalara da taraftarımızın destek vermesini istiyorum. Sponsorların verdiği desteğin karşılığını misliyle geri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE FUTBOLU DEĞİL, FELSEFE VE PSİKOLOJİYİ DE İYİ BİLEN BİR HOCA"



Karagümrük ile yapılan anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Lawrence Merritt ise, "Bu masada yol arkadaşlarımızla beraber oturmak çok büyük keyif. Dün Londra'da olan oğlum ile konuştum, büyük futbol aşığı. Kendisine bugün Karagümrük ile anlaşma yapacağımızı söyledim. Çok heyecanlandı ve buraya gelmek istedi. Avrupa'nın en genç teknik adamlarından birisi bu takımın başında. 95 yıllık önemli bir kültüre sahip bir kulüple bir aradayız. Ben Farioli'yi internetten araştırdım. Şimdi canlı gördüm, film starı gibi görünüyor, bu bilgi internette yoktu. Biz futbolda bir şeyler yapmak istiyorduk. Çünkü müşterilerimiz futbolu seviyorlar. Nereye yatırım yapalım diye çok çalıştık. Araştırmalarımızın en başından beri Karagümrük çok öne çıktı. Çok uzun bir geçmişi var. Gerçek anlamda vizyonu ve misyonu olan bir kulüp. Çok önemli değerleri içinde barındıran bir kulüp" açıklamasını yaptı.



Karagümrük'ün yeni yapacağı stadyuma sponsor desteği verip vermeyecekleri ile ilgili soruyu da yanıtlayan Merritt, "Şu anda isim sponsorluğu anlaşmasını yaptık ve önümüzdeki 2 yıl boyunca işbirliğimizin nasıl gideceğine bakacağız. Sonrasında ise bu anlaşmayı geliştirebiliriz" dedi. Sponsorluk anlaşması, yeni formaların da yer aldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.