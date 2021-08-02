Fatih Karagümrük ekibi büyük kar etti! Ndao 75 bine geldi 3 milyon euroya gitti
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e adeta piyango vurdu. İstanbul temsilcisi, Sacre Coeur'den 75 bin euroya aldığı Allassane Ndao'yu 3 milyon euro karşılığında Ahli'ye sattı. Karagümrük böylece kasasını doldurmuş oldu.
Karagümrük, Sacre Coeur'den 75 bin euroya aldığı Allassane Ndao'yu 3 milyon euro karşılığında Ahli'ye sattı. İstanbul temsilcisi 24 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusundan ciddi manada bir gelir elde etmiş oldu. Karagümrük'ün TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği sezonda da yer alan Ndao, Türkiye kariyerinde 59 maçta 14 gol kaydetti. 14 de asist yaptı.