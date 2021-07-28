Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Jimmy Durmaz Karagümrük'te

Yeni sezona hazırlanan ve transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. Karagümrük, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın 2019 yazında kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda 1 sezon formayı terlettikten sonra geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti.

İsveçli futbolcu geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 32 maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.