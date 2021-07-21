Haberler Fatih Karagümrük Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer hamlesi geldi. Santrfor mevkisine takviye yapmak için bir süredir temaslarda bulunan İstanbul ekibinin, Nijeryalı yıldız Ahmed Musa ile anlaştığı belirtildi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:17
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde bombayı patlattı. İstanbul ekibi, santrfor mevkisini yıldız bir isimle güçlendirdi. TRT Spor'un haberine göre, Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Avrupa kariyerine Venlo'da başlayan deneyimli hücum oyuncusu, CSKA Moskova ve Leicester City'de de boy göstermişti.

2 yıllık Al Nasr macerası geçen yıl sonlanan Ahmed Musa, ülkesinin Kano Pillars takımında forma giymişti. 87 kez milli formayla sahne alan Ahmed Musa, 15 gole imza attı.

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