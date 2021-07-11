18'lik yetenek Samed Onur Fatih Karagümrük'te

Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük'ten yerli hamlesi geldi. İstanbul ekibi, Bayer Leverkusen'in U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki sol kanat Samed Onur ile resmi sözleşme imzaladı.

Karagümrük'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bayer Leverkusen forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Samed Onur Karagümrük'te. Orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapan gurbetçi oyuncu Bayer Leverkusen U-17 takımıyla 25 maçta 18 gol attı. U-17 Milli Takımımızın formasını da 4 kez terletti. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a karşı şans bulan Samed, 18 yaşında Avrupa deneyimi yaşadı. Sportif Direktör Yardımcımız Umut Köse'nin katıldığı törende kendisini kırmızı siyah renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.