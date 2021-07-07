Son dakika transfer haberleri: Fatih Karagümrük Tunay Torun'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulanan Tunay Torun'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Tunay Torun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.

Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun; Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da mücadele etti. 2014 yılında Kasımpaşa ile Türkiye'ye gelen başarılı futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.