Haberler Fatih Karagümrük Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Salih Dursun'u kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Salih Dursun'u kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karagümrük, 29 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun'u transfer etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:42
Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Salih Dursun'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Salih Dursun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.

Sakaryaspor altyapısında yetişen ardından Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen deneyimli futbolcu, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapıyor.

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