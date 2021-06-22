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Son dakika spor haberi: Fatih Türk asıllı İtalyan savunma oyuncusu Baniya'yı transfer etti!

Son dakika spor haberi... ekiplerinden Fatih , Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu 'yı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 21:34
Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük Türk asıllı İtalyan savunma oyuncusu Baniya'yı transfer etti!

Kulüpten yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu 'te." ifadeleri kullanıldı.

'nın şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan'ın ve 'nın çeşitli yaş gruplarında oynadığı aktarıldı. 1.92 metre boyundaki defans oyuncusunun ve takımlarında görev aldığı belirtildi. Son olarak kadrosunda olan Rayyan Baniya'ya ikinci başkan ve sportif direktör 'ın imza attırdığı bildirildi.

Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya'nın bu hafta ameliyat edileceği ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacağı kaydedildi.

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