Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

- Antalyaspor | CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 38. haftanın açılış maçları kapsamında ile Antalyaspor karşılaşıyor. Ligde nispeten rahat konumda olan iki takımın maçında konuk Antalyaspor, puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. 'da oynanan mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:54
Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 38. haftanın açılış maçları kapsamında ile Antalyaspor karşılaşıyor.

Ligde nispeten rahat konumda olan iki takımın maçında konuk Antalyaspor, puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

'da oynanan mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: , , , , , , Biglia, Bertolacci, Lens, Ndao, Borini

Antalyaspor: , , , , Eren, , Ufuk, , Drole, Amilton, Orgill

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