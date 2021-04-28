Fatih Karagümrük - Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 38. haftanın açılış maçları kapsamında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşılaşıyor.



Ligde nispeten rahat konumda olan iki takımın maçında konuk Antalyaspor, puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



Bursa'da oynanan mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...







İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Fatih, Serhat, Efe, Biglia, Bertolacci, Lens, Ndao, Borini

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Ufuk, Fredy, Drole, Amilton, Orgill